ميدفيديف يحذر من قرب نشوب حرب عالمية ثالثة

حذر ديمتري ميدفيديف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، من إن زيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مساعداته العسكرية لكييف تقرب الحرب العالمية الثالثة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وتعليقا على اليوم الأول من قمة الحلف، الذي تقوده أمريكا، في ليتوانيا، حيث تعهد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لأوكرانيا، قال ميدفيديف إن المساعدات لن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف عبر حسابه علي "تليجرام": "لم يستطع الغرب الذي استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر... في الواقع، إنه طريق مسدود. الحرب العالمية الثالثة تقترب".

وتابع "ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح. العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف".