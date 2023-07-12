ننشر قرارات اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس الثلاثاء، والذي يعد أول اجتماع له بعد اجازة عيد الأضحى المبارك، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي.

وناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه أمس عددا من الملفات المستجد خلال الفترة الماضية، وخرج بعدد من القرارات وكان أبرزها:

صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفي الحزبية والخاصة من خزينة النقابة اليوم الاربعاء بدون الزيادة المقررة من وزارة المالية وسيتم صرفها بعد إرسالها من خزينة الدولة بأثر رجعي اربعة أشهر منذ شهر ابريل الماضي.

انعقاد لجنة المشتغلين برئاسة هشام يونس وعضوي حسين الزناتي و ايمن عبدالمجيد يومي الاحد ٢٢ و ٢٣ يوليو المقبلين في تمام الساعة ٥ مساءً.

الاعلان عن نتيجة لجنة التظلمات القيد والاسماء اليوم والتي تم قبول ٨ زملاء وتأجيل 5 ورفض 13 آخرين والذي من المقرر أعلان قائمة بالاسماء اليوم الاربعاء بمقر النقابة.