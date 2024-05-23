استقرار أسعار الدولار اليوم الخميس 23 مايو 2024

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في مستهل تداولات اليوم الخميس 23 مايو 2024 مقابل فى البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية، بعد هبوطه فى عدد من البنوك علي مدار الأيام القليلة الماضية، ويأتى استقرار الدولار مترقبا اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض.

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري عند نحو 46.74 جنيه للشراء، ونحو 46.88 جنيه للبيع .

ووصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى حوالي 46.74 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 46.84 جنيه.

فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر مستهل تعاملات اليوم نحو 46.68 جنيه للشراء، ونحو 46.78 جنيه للبيع.

في بنك البركة مصر، سجل سعر شراء الدولار نحو 46.70 جنيه، وسجل سعر بيع الدولار في بنك البركة نحو 46.80 جنيه.

وثبت سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند نحو 46.74 جنيه لشراء، و46.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم في بنك الإسكندرية نحو 46.80 جنيه للشراء، ونحو 46.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي بداية تعاملات اليوم في المصرف المتحد نحو 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع .

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 46.80 جنيه للشراء، ونحو 46.90 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول عند نحو 46.75 جنيه للشراء ،بينما سجل نحو 46.85 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للعملات، سجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 46.10 جنيه، بينما سجل سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء بداية اليوم نحو 47.20 جنيه.