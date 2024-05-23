مهرجان "كان" يعلن جوائز مسابقة أسبوع النقاد

أعلن مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77، جوائز مسابقة أسبوع النقاد في نسخته الـ63، والذي يقام علي هامش فعاليات المهرجان الفرنسي.

وتوج فيلم الدراما “Simon of the Mountain” للمخرج الأرجنتيني فيديريكو لويس، بالجائزة الكبرى كأفضل فيلم في المسابقة.

تدور أحداث الفيلم حول سيمون، شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، يعيش على حافة سلسلة جبال الأنديز، وعندما يشعر أن أحلامه لا تتوافق مع واقعه، يقرر تغييره. للقيام بذلك، يبدأ بقضاء بعض الوقت مع صبيين معاقين يخترعان قواعدهما الخاصة للحب والاستمتاع، بينما يكبران ويبحثان عن مكانهما في عالم لا يبدو أنه مصمم لهما.

وقال مخرج الفيلم بعد قبوله الجائزة: "لا أفكر فقط في ما يعنيه ذلك بالنسبة لنا، ولكن أيضًا في ما يعنيه ذلك للناس في الأرجنتين الذين سيكافحون على مدى السنوات الأربع المقبلة في محاولة إنتاج أفلام محلية".

وذهبت جائزة اللمسة الفرنسية للجنة التحكيم إلى دراما المهاجرين "Blue Sun Palace" للمخرجة الصينية الأمريكية كونستانس تسانغ.

وفاز بجائزة النجم الصاعد لمؤسسة لويس روديرر، الممثل البرازيلي ريكاردو تيودورو، عن فيلم "Baby" للمخرج ريكاردو كايتانو. وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للمخرج الفرنسي جيل سيلا عن فيلم “Montsouris Park”.

فيما حصل فيلم “Julie Keeps Quiet” للمخرج البلجيكي ليوناردو فان ديجل، بجائزتي مؤسسة جان للتوزيع السينمائي، وجائزة جمعية المؤلفين “SACD”. ومنحت قناة “كانال بلس” جائزتها لأفضل فيلم قصير للمخرج التركي جيم ديميرير عن فيلم "Absent".

يذكر أن مسابقة أسبوع النقاد شهدت مشاركة مصرية بفيلم “رفعت عيني للسما” المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير.

يجسد الفيلم حكاية مجموعة فتيات بإحدى قرى صعيد مصر تقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي والتي تحاكي مشاكل واقعية مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

يدور الفيلم في فلك قصص ثلاثة مراهقات ومتابعة حلمهن في عالم الفن بين حكاية ماجدة التي تحلم بالسفر للقاهرة لدراسة المسرح وتصبح ممثلة، وحكاية هايدي التي تحلم بأن تصبح راقصة باليه، في حين تحلم مونيكا بأن تصبح مغنية مشهورة.