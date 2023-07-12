الخارجية الأمريكية: سنسير قدما في عملية بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن، تؤكد دعمها لعملية بيع طائرات "إف-16" لتركيا، في حين تؤكد أن الكون[رس تبقى له كلمته حول القضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في إفادة صحفية إن الوزارة "تدعم بيع تركيا طائرات إف-16، وسنسير قدما بعملية البيع، لكن يبقى للكون[رس كلمته في هذا الشأن".

وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "أجرى محادثات مع أعضاء في الكون[غرس، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في الكون[رس الأمريكي السيناتور بوب مينينديز، حول بيع طائرات "إف-16" لتركيا خلال الأسابيع الأخيرة".

وجاءت تصريحات ميلر بعد ساعات من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستعمل مع الكون[رس على بيع طائرات "إف-16" لتركيا.

وذكر في مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف "الناتو" المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "هذا من مصلحتنا، ومن مصلحة الناتو أن تحصل تركيا على هذه الطائرات".