أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

تباين سعر صرف العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري، الذي شهد حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وفقا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو ( العملة الأوروبية الموحدة ) في البنك المركزي المصري بداية اليوم الأربعاء نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.07 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.81 جنيه للشراء، 39.98 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.96 جنيه للشراء، و35.12 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.95 جنيه للشراء، و22.04 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.54 جنيه للشراء، و20.63 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية ، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وأكثرها انتشارا ( الريال السعودي، الدينار المويتي، الدرهم الإماراتي)

استقر متوسط سعر صرف السعودي ، مقابل الجنيه النصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.36 جنيه للشراء، و100.82 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 82.08 جنيه للشراء، و82.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.49 جنيه

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.48 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.