محاكمة ثلاثة متهمين باستعراض القوة وتجارة الهيروين والحشيش المخدرين

تنظر محكمة جنايات شبرا الدائرة السادسة جنايات اليوم الأربعاء ثاني جلسات محاكمة ثلاثة متهمين لاتهامهم بالاتجار في الهيروين والحشيش المخدرين واستعراض القوة والعنف باستخدام سلاح ناري ضد موظف عمومي .

كشف أمر إحالة المتهمين وهم كل من "محمد .ص "عامل خردة و"عطية .ن " لحام كهرباء و" إسلام .ش " تاجر سيارات، بأنهم بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية حازوا وأحرزوا لجوهرين مخدرين "الهيروين والحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما استعملوا القوة والعنف باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش مع موظفين عموميين وهم أفراد شرطة مباحث قسم قليوب لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بمحاولة الفرار ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم وتمكنوا من ضبطهم وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد اثنين سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخيرة مما تستخدم في هذا السلاح وحيازة أداة (كاتر) مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر مهني ، كما أن المتهم الأول أطلق في داخل المدن عيارا ناريا محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال انتقالهم مكان تواجد المتهمين أبصر المتهم الأول بيده اليمنى سلاح نارى و شنطة و الثاني يجلس أمامه قطعة جوهر الحشيش يقوم بتقطيعها بسلاح أبيض و الثالث أمامه وعاء بداخله جوهر الهيروين المخدر وحال توجهم لضبطهم قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناری صوبهم و أخرج الثالث لسلاح نارى فرد خرطوش إلا أنه تمكن من ضبط الأول واستخلاص السلاح من يده و عثر بداخله على طلقة وبتفتيشه عثر على 5 طلقات و هاتف محمول و بتفتيش الشنطة عثر على 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر و كيس بداخله جوهر الهيروين المخدر و مبلغ مالي 48500 جنيه ، كما تمكنا من ضبط الثاني والثالث وتفتيشهم فأقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن النفس والتجارة، والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، والمبالغ المالية حصيلة البيع.

