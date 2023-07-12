الأمن يكشف تفاصيل عودة مسن مصاب بالزهايمر لأسرته في الفيوم

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (أحد الأشخاص سن 70 - مُقيم بالفيوم).

بالفحص وباستدعاء نجل المتغيب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم ، وبسؤاله قرر أن والده يعانى من مرض الزهايمر من الدرجة الأولى ، وأنه بتاريخ 4/ الجارى خرج بدون علمه وعاد بتاريخ 5/ الجارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.