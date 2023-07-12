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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل عودة مسن مصاب بالزهايمر لأسرته في الفيوم

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم نشره على إحدى  الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (أحد الأشخاص سن 70 - مُقيم بالفيوم). 
 بالفحص وباستدعاء نجل المتغيب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم ، وبسؤاله قرر أن والده يعانى من مرض الزهايمر من الدرجة الأولى ، وأنه بتاريخ 4/ الجارى خرج بدون علمه وعاد بتاريخ 5/ الجارى.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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