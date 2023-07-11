ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي زد يضم شادي حسين لصفوف الفريق في الموسم المقبل

شادي حسين
شادي حسين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أتم نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري اتفاقه مع شادي حسين مهاجم الأهلي للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وأتفق نادي زد مع شادي حسين على الانضمام لصفوفه لمدة 3 مواسم، ويتبقى فقط إتمام الاتفاق بين نادي زد والأهلي على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة قبل الإعلان الرسمي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب نهاية الدوري المصري.

وانضم شادي حسين البالغ من العمر 30 عاما لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

وشارك شادي حسين مع الأهلي في 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف واحد.

نادي زد للدوري المصري مهاجم الأهلي شادي حسين سيراميكا كليوباترا