نادي زد يضم شادي حسين لصفوف الفريق في الموسم المقبل

أتم نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري اتفاقه مع شادي حسين مهاجم الأهلي للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وأتفق نادي زد مع شادي حسين على الانضمام لصفوفه لمدة 3 مواسم، ويتبقى فقط إتمام الاتفاق بين نادي زد والأهلي على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة قبل الإعلان الرسمي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب نهاية الدوري المصري.

وانضم شادي حسين البالغ من العمر 30 عاما لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

وشارك شادي حسين مع الأهلي في 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف واحد.