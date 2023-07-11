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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد حسن ومحمد فضل وسيد معوض يشاركون في مؤتمر «مهرجان العلمين»

أحمد حسن ومحمد فضل
أحمد حسن ومحمد فضل
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شارك العديد من نجوم كرة القدم والسياسة والمجتمع في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مهرجان العلمين وهو الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، والذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، طوال موسم الصيف وتبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الحالي.

وحضر المؤتمر الصحفي العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم وعلى رأسهم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، وسيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومحمد فضل نجم الأهلي السابق.

ويستهدف المهرجان استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي في الفعاليات الفنية والرياضية، ويتضمن معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

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