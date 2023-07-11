إبراهيم عادل خليفة «صلاح» في ملاعب أوروبا.. 9 أندية إنجليزية تتصارع على الجوهرة المصرية

تتصارع الأندية في أوروبا على الدولي المصري إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي ونجم فريق بيراميدز، بعد الأداء المميز الذي قدمه في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، واختياره أفضل لاعب في البطولة.

وذكرت تقارير صحفية، أن هناك 9 أندية إنجليزية مهتمة بضم الدولي المصري أبرزهم تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، كما يراقبه ليفربول مسئولي ليفربول.

وأشارت التقارير إلى أن تشيلسي هو واحد من بين العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تراقب الجناح المصري صاحب الـ22 عاما، إلى جانب أندية نيوكاسل وبرايتون وبرينتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثهامبتون.

وأوضحت أن نجم بيراميدز يعد أحد ألمع المواهب الشابة في كرة القدم الأفريقية، وتأكد ذلك بعد اختياره أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابعت أن محمد صلاح نجم ليفربول لفت انتباه كشافي ليفربول، في سبتمبر الماضي، لمراقبة إبراهيم عادل لإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، أكد فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين في أوروبا: إندرلخت ونوردشيلاند الدنماركي من بين الأندية التى تحرص على الفوز بالمصري إبراهيم عادل، بعد أدائه مع منتخب مصر تحت 23 سنة.

وقدم عادل أداء قويا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وقاد المنتخب للعب في أولمبياد باريس 2024، وسجل هدفا وحيدا فى البطولة أمام منتخب مالي ضمن مباريات دور المجموعات، وينظر للاعب في أوروبا، منذ فترة طويلة، على أنه خليفة محمد صلاح في القارة العجوز.