تونس: نطمح إلى تعزيز العلاقات مع كل البرلمانات في العالم

أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، أن المجلس يطمح إلى تعزيز العلاقات مع كل البرلمانات في العالم، ويرحب بكل الوفود البرلمانية التي تزور تونس للاطلاع على حقيقة الأوضاع.

جاء ذلك خلال ترحيبه اليوم الثلاثاء بوفد من مجلس النواب الألماني (البندستاج) الذي حضر جانبا من أعمال الجلسة العامة، لمجلس الشعب التونسي اليوم.

وقال بودربالة، إن العمل التشريعي للمجلس يجري في إطار الشفافية التامة، مع الالتزام بمبادئ الدفاع عن الحريات العامة والفردية وحرية الإعلام والتنظّم الحزبي والحرية السياسية، والعمل المتواصل على بناء حياة سياسية ديمقراطية سليمة، مع الحرص على أن يرقى العمل السياسي إلى استيعاب كل المبادئ التي تقرّها الديمقراطيات السليمة واحترام مبادئ الحقوق والحريات، موضحا أنه يتم العمل على الأهداف الأساسية التي ترمي في النهاية إلى إسعاد المواطن وإقامة مجتمع العدل والقانون.

يذكر أن وفد البندستاج يضم Alexander Throm عضو لجنة الشؤون الداخلية، وSilke Launert عضو لجنة الأسرة والمسنين، وMicheal Brand الناطق الرسمي لسياسة حقوق الإنسان ورئيس مجموعة العمل حول حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية للائتلاف CDU / CSU.