انطلاق أولى حفلات القومية للفنون الشعبية ضمن البرنامج الصيفي.. صور

انطلقت أولى حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، مساء أمس الإثنين، بمسرح البالون، والتي تستمر حتى ٢٥ يوليو الجاري، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لعام 2023.

قدمت نجوم الفرقة بقيادة الفنان هاني النابلسي، 12 استعراضا على جزئين منها: "الشمعدان، والمجوز، والأغانى الشعبية، والحصان، والحجالة، واختتم الجزء الأول باستعراض "أم الخلول" بالموال.

بينما تضمن الجزء الثاني من الحفل باستعراضات النوبة، وفتوات قبلي، والمانبوطية، والتنورة، والغوازي، واختتمت نجوم الفرقة برنامجها باستعراض "العصايا".

ووجه مدير عام الفرقة الفنان هانى النابلسي، الشكر والتقدير للجمهور والفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وحرصت الفرقة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس البيت احتفاء به.