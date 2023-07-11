ستولتنبرج: الناتو لم يشهد أي انتشار أو تحرك لمقاتلي "فاجنر" في بيلاروسيا

قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، إن التحالف لم يشهد أي تحرك لمقاتلي مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة إلى بيلاروسيا.

وأضاف ستولتنبرج - في تصريحات قبيل انطلاق أعمال قمة الناتو في ليتوانيا نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - "حتى الآن لم نشهد أي انتشار أو تحرك لقوات فاجنر في بيلاروسيا، لكننا بالطبع نتابع عن كثب ما يحدث"، مؤكدا أن الحلف على استعداد للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد محتمل.

وكان هناك تكهنات واسعة النطاق حول مكان تواجد زعيم مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين منذ محاولة التمرد التي قام بها في شهر يونيو الماضي.

يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد توسط في اتفاق لانتقال زعيم "فاجنر" الخاصة إلى بيلاروسيا، لكنه قال الأسبوع الماضي إن بريجوزين ليس في بلاده.