قرار حكومي بتوطين 152 صناعة محلية.. خبراء: زيادة فرص الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية يعمل على نمو الاقتصاد المصري.. والاهتمام بقطاع الصناعة يرفع الإنتاج ويوفر فرص عمل

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينهم، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة.

وأضاف خلال اجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ أنه في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إنه "تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاريّ؛ من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة".

وأشار إلى مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية؛ حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.

وخلال الاجتماع، عبر رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، عن تأييده لتوجيه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على بعض المنتجات من الـ 152 لبدء تصنيعها على الفور، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في تصنيع بعضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن تحديد احتياجات الوزارات المختلفة يسهم في توطين صناعات بشأنها، مضيفا أن حجم السوق المصرية كبير ومشجع على توطين تلك الصناعات.

وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن زيادة فرص الاستثمار يصب في مصلحة الجميع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة الصناعية التي تمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط.

وأضاف عبده في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن نعمل على زيادة الاستثمار في جميع المجالات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار وتقديم جميع التسهيلات لأي مستثمر لأن ذلك سيوفر الدولارت التي نستوردها من الخارج ويعمل علي زيادة الصادرات.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة المحلية ومستلزمات الإنتاج وزيادتها خطوة مهمة للغاية في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، موضحًا أن تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة وتوطينها خطوة أولى مهمة للغاية خاصة في ظل الإمكانيات الموجودة لدينا في مجال الصناعة.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعة المحلية له فوائد عديدة من بينها تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل التي زادت بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الأخيرة.