سقوط مسجل خطر بحوزته 12 كيلو من مخدر الهيدرو بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة الغربية بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته "كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول"، وتم اقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.