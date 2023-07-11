إزالة 27 حالة تعد على مساحة 3 آلاف متر بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 10 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز بلطيم على مساحة 2405 متر، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 27 حالة بمركزي الحامول وبلطيم، على مساحة 3 آلاف و480 متر، وقراطين، و12 سهم، مؤكداً أن الحملة مستمرة ل 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وازالة التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الفداو، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عبدالعزيز سليم، رئيس فرقة شرطة الحامول، و العميد محمد أبو الخير ،مفتش المباحث، والعميد أحمد ثروت، مأمور المركز، والرائد، محمد عماد، رئيس المباحث، ونائب رئيس المدينة للازالات والإشغالات ونائب رئيس المدينة لشئون القري ومدير قسم الإزالات بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية ببلطيم.