5 ملثمين يقتحمون محلاً تجارياً ويعتدون علي صاحبه بالأسلحة البيضاء بالمحلة

شهدت منطقة ابوراضي التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اقتحام 5 ملثمين يحملون أسلحة بيضاء والشوم ابواب أحد المحلات التجارية للاعتداء على تاجر شهير وإصابته باكثر من 100 غرزة في أماكن متفرقة من جسده وفروا هاربين وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة وإنقاذ حياته .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بواقعة اعتداء مجهولين ملثمين علي المدعو "هشام .ا" 35 سنة باستخدام أداة حادة وأسلحة بيضاء والشوم لخلافات سابقة بينه وبين مرتكبي الواقعة.