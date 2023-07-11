ضبط المتهمين بسرقة قطع غيارات قطار من مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية في شبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " سرقا قطعتي لقمة فرامل قطار مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية بأسلوب "المغافلة" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة شبرا مصر.

وكانت البداية خلال مرور قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة شبرا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم والاشتباه في شخصين وباستيقافهما تبين أن "لأحدهما معلومات جنائية " وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي قطعتى لقمة فرامل قطار "مجهولى المصدر"، وبمناقشتهما إعترفا بسرقتها من داخل مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية بأسلوب "المغافلة" ، كما أقرا بسابقة قيامهما بسرقة مهمات من ذات المخزن بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية" له معلومات جنائية" وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته قطعتى لقمة فرامل قطار أخرتين وبمواجهته بأقوال المتهمان أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.