وفد "الوعي والمواساة" يلتقى راعي أبارشية صيدا المارونية في زيارة تعارف

زار وفد من "جمعية الوعي والمواساة الخيرية" في منطقة اقليم الخروب، راعي أبارشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار في مقر المطرانية في صيدا، وضمّ الوفد عضو مجلس الإدارة حسين عرابي والمدير التنفيذي محمد يحيي ومسؤول العلاقات العامة حسن قوبر ومنسقه العلاقات العامة نجوى سعيد، في حضور الدكتورة دعد القزي، حيث عرّف يحيي بالجمعية، وبالمؤسسات الشريكة لها، في الداخل والخارج، إضافة الى التعريف بالجمعية وبمراكزها المنتشرة في معظم المناطق اللبنانية، الى جانب الخدمات التي تقدمها، من صحية واجتماعية وغيرها .

واشارت الجمعية في بيان الى انه" تم وضع المطران العمار في صورة الأعمال والمشاريع المنجزة في بيروت بعد انفجار المرفأ، لجهة ترميم المباني وتحسين الشوارع"، وقدّمت سعيد للمطران العمّار كتاباً حول الإدارة الرشيدة، للمدير العام للجمعية الدكتور عماد سعيد .