مصرع طفل وإصابة 15 آخرين بحادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة ـ الفيوم

لقي طفل مصرعه وأصيب 15 شخصا بينهم 5 أطفال في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود جثة ومصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين وفاة طفل وإصابة 15 شخصا بينهم 5 أطفال وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.