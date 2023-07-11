السبت.. استكمال محاكمة خلية قويسنا أمام الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون نظر القضية رقم 12289 لسنة 2015 جنايات قويسنا والمتهم فيها 18 متهما بتهم مختلفة والمعروفة باسم (خلية قويسنا) والتي يمثل فيها ثلاثة متهمين من بين (١٨) متهما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم محل التهمة الأولى وحيازة أسلحة (بنادق آلية) وذخيرة وأسلحة بيضاء دون ترخيص بذلك أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات السبت المقبل.

وتعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، بأمانة سر أشرف حسن.

وكان رئيس استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرار في يونيه الماضي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ بتغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات وادي النطرون إلى الدائرة الأولى إرهاب استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون على ان يشمل اختصاصها كافة قضايا الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على مستوى محكمة استئناف طنطا والتي تشمل محافظات "الغربية - المنوفية - القليوبية - كفر الشيخ".