ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. إنبي أمام سموحة وانطلاق الدور التهيدي لدوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم
مباريات اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد المباريات اليوم الثلاثاء، والتي تشهدها ملاعب العالم وتتصدرها مواجهة في الدوري المصري بين إنبي وسموحة، فضلا عن انطلاق الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

سموحة X إنبي – 8.30 مساء – ONTime Sports

مواعيد مباريات بطولة الألعاب العربية 

الجزائر الأولمبي X السعودية الأولمبي – 7.30 مساء

 سوريا الأولمبي X السودان الأولمبي – 11 مساء 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 

كي كلاكسفيك (جزر فاروه) X فيرينكفاروزي المجري – 7.45 مساء 

هامرون سبارتنز (مالطة) X ماكابي حيفا – 9 مساء 

بالكاني (كوسوفو) X لودوجوريتس البلغاري – 9.45 مساء 

البوابة سبورت ملاعب العالم الدوري المصري إنبى وسموحة