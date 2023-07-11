تشاهدون اليوم.. إنبي أمام سموحة وانطلاق الدور التهيدي لدوري أبطال أوروبا

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد المباريات اليوم الثلاثاء، والتي تشهدها ملاعب العالم وتتصدرها مواجهة في الدوري المصري بين إنبي وسموحة، فضلا عن انطلاق الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X إنبي – 8.30 مساء – ONTime Sports

مواعيد مباريات بطولة الألعاب العربية

الجزائر الأولمبي X السعودية الأولمبي – 7.30 مساء

سوريا الأولمبي X السودان الأولمبي – 11 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كي كلاكسفيك (جزر فاروه) X فيرينكفاروزي المجري – 7.45 مساء

هامرون سبارتنز (مالطة) X ماكابي حيفا – 9 مساء

بالكاني (كوسوفو) X لودوجوريتس البلغاري – 9.45 مساء