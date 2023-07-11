أول تعليق من محمد الشناوي بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري

هنأ محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهير القلعة الحمراء ومجلس الإدارة بمناسبة فوز الفريق بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه عقب خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف مساء الاثنين في الجولة قبل الأخيرة بالمسابقة.

ونشر الشناوي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة قال فيها: "مبروك لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته وجهازه الفني الفوز ببطولة الدوري!

لعيبه رجاله و كانوا قدر المسؤولية".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة 126 يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة 31 من مسابقة الدوري.