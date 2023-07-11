إصابة خمسة فلسطينيين في اعتداءات جيش الاحتلال على مدينة رام الله

أصيب خمسة فلسطينيين يوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال اعتدى بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين في قرية شقبا غرب رام الله؛ مما أدى لإصابة خمسة فلسطينيين بجروح،والعشرات بحالات اختناق.

وكان قد اُستشهِدَ يوم الإثنين شاب فلسطيني في الثلاثينيات من عمره في قرية دير نظام برام الله، بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص عليه.