الأمم المتحدة: الأسبوع الأول من يوليو هو الأشد حرًا على الإطلاق

أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يوم الإثنين، أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان إن "العالم شهد للتو الأسبوع الأشد حرًا على الإطلاق، وفق بيانات أولية"، بعدما تسبب تغير المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة "إل نينيو" في أن يكون شهر يونيو الماضي، الأشد حرا على الإطلاق.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، قد أكد أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة كبيرة في "الظواهر الجوية المتطرفة" في عام 2023.

ويذكر أن "إل نينيو" عبارة عن دورة طقس دورية يدفع فيها الهواء الدافئ بعيدا عن المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ، ما يؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى على درجة الحرارة وهطول الأمطار في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تنتج المرحلة الدافئة طقسا متطرفا، بما في ذلك الأعاصير، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى أن مثل هذه الأحداث أصبحت أكثر تواترا على مر السنين بسبب تأثيرات تغير المناخ.