عيسى: 36% زيادة بمقاعد الطيران السياحي الوافد لمصر

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة درست جيدا استراتيجية النهوض بصناعة السياحة قبل إصدارها، والتي ركزت على المنتجات السياحية التي تتميز بها مصر دون باقي دول العالم، وبشكل واقعي وفعلي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية والقطاع الخاص وجد انه يجب الاعتماد على ٤ منتجات سياحية بعينها.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته اليوم، بالندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة معتز رسلان، أن صناعة السياحة العالمية تنمو بنسب تتراوح ٢ الى ٤% سنويا، بينما في مصر فإن المستهدف هو النمو بين ٢٥الى ٣٠ ٪؜ على مدار ٥ سنوات، ولتحقيق تلك المعادلة الصعبة وسط المنافسة العالمية فإن مصر مطالبه بالتركيز على ما نملك فيه ميزة تنافسية قوية، مؤكدا ان الوزارة أعدت دراسات في ١٨ دولة مصدرة للسياحة الى مصر وانتهت الى وجود شغف وإقبال كبير لدى مواطني تلك الأسواق لتجربة السياحة في مصر.

وبين الوزير، أن حجم الإقبال المتوقع من هذه الأسواق على المنتجات المختارة يؤهلنا لاستقبال ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨ موضحا ان الأربعة منتجات التي تتميز بهم مصر هي: الشواطئ والعائمات والغوص والسياحة الثقافية، ووجد أيضا أن هناك عدد من السائحين يفضلون تجربة منتجين او أكثر في نفس الرحلة.

وأشار الى ان نصف السائحين الذين يزورون مصر يأتون بهدف زيارة المواقع الاثرية والتاريخية، والنصف الآخر يضع الآثار ضمن برنامجه الخاص بمنتجات اخرى، لافتا الى ان الحركة الوافدة من كندا شهدت زيادة غير مسبوقة في العام الحالي حيث كانت أعلى أعداد مسجلة في عام ٢٠٢٢ بنحو ١١٠ ألف سائح بينما استقبلت مصر في النصف الأول من العام الجاري حوالي ٥٥ ألف سائح كندي، ويتوقع بطبيعة الحال تحقيق عدد أكبر خلال النصف الثاني.

وتابع عيسى بأن مصر تحتاج لزيادة عدد المنشآت الفندقية خاصة وانها تمتلك فقط ١٢٠٠ منشأة بينما في دولة مثل فرنسا هناك ١٧ ألف منشأة فندقية، وبالتالي لا يمكن إغفال هذا الأمر عند السعي لتحقيق استراتيجية ال٣٠ مليون سائح على الرغم من ان المقومات المصرية تسمح لها بتحقيق ذلك.

ولفت الى ان العرض غير الجيد كان سببا في محدودية الحركة السياحة الوافدة لمصر ولذا كان التفكير في كيفية العرض الجيد في المنتجات المصرية كذا للتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الطيران والذي تضمن التواصل مع أهم ١٥ شركة طيران عالمية للتفاوض على برامج مشتركة معها تتضمن وضع تحيز للشركات وزيادة في الأعداد السياحية وذلك لإزالة كافة العراقيل أمامها.

ونوه إلى ان عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر العام الجاي زادت بنسبة ٣٦٪؜ كما ارتفعت أعداد السائحين عليها بنسبة ٤٠٪؜، وذلك مقارنة بالعام الماضي، ونتيجة برنامج تحفيز طيران ذكي أطلقته الدولة وشجع شركات الطيران العالمية على توجيه رحلاتها إلى مصر.