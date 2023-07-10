الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 3 إرهابيين في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة: إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى من خلال متابعتها وملاحقتها لفلول داعش الإرهابي، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش".

وأضافت أن عملية القبض جاءت بناءً على معلومات أمنية واستخبارية دقيقة، كما تشير الوثائق والمعلومات بأن الإرهابيين المذكورين ينتمون إلى ما يسمى بفرقة الفرقان والمعسكرات العامة ولواء الفلوجة ضمن عصابات داعش الإرهابية، ودعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ على الخارجين عن القانون.