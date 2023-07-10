لافروف: مستعدون لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب دون عقبات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو بلاده مستعدة لتلبية الاحتياجات الإضافية للشركاء العرب من الحبوب، مشيرا إلى أن روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تبنت بيانًا مشتركًا وخطة عمل مشتركة للفترة بين 2023 إلى 2028.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الروسي، عقب اجتماع الحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في جولته السادسة التي عقدت في موسكو اليوم.

وقال لافروف، في المؤتمر: "عقب اجتماع اليوم، تبنينا بيانًا مشتركًا وخطة عمل مشتركة لروسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023-2028، وستكون هذه الوثائق في متناول الجميع".

أضاف لافروف، بحسب وكالة "تاس" الروسية: "بشكل عام، نعتبر الحوار الاستراتيجي وسيلة جيدة لإعطاء دفعة إضافية لتعاوننا التجاري، وتعزيز التنسيق السياسي الثنائي، وبالطبع علاقاتنا متعددة الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار وحسن الجوار في المنطقة".

أكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي لديها كل الفرص لتطوير التعاون بينها على أساس استراتيجي واسع النطاق، كما تمتلك كل الأدوات اللازمة لتجاوز المهام التي تواجهها وتعزيز التعاون متبادل المنفعة وإرساء أساس استراتيجي منهجي له.

أوضح لافروف أن "التجارة بين روسيا ودول التعاون الخليجي خلال العام الماضي نمت بأكثر من 6% عن العام السابق متجاوزة 11 مليار دولار أمريكي".

كما أكد وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر، أن بلاده مستعدة لتلبية الاحتياجات الإضافية للشركاء العرب من الحبوب، مشيرا إلى أنه لا توجد عقبات تعوق ذلك.

أضاف: "نبيع الحبوب كما بعناها سابقا، ونفي بجميع التزاماتنا دون استثناء. نحن مستعدون لتلبية جميع الاحتياجات بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب، ولا توجد أي عقبات أمام ذلك".

لفت إلى أن جهود الأمم المتحدة لتنفيذ الجزء الروسي من "اتفاق الحبوب"، لم تسفر عن أية نتائج؛ وأردف: "أما بالنسبة للجزء الروسي من هذه الحزمة (صفقة الحبوب)، فلم يتم تنفيذه على الإطلاق في أي من نقاطها. لقد سمعنا منذ عدة أشهر من ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة أن الأمين العام ونوابه الذين صدرت لهم تعليمات بالتعامل مع هذا الأمر، يبذلون جهودا لا تصدق. لكن لم تؤد هذه الجهود التي لا تصدق إلى أية نتيجة على الإطلاق".

يُذكر أن الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم تشكيله عام 2016، عُقد في الرياض عام 2017.