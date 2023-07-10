"هشموا رأسه".. مقتل شاب على يد شقيقين بسبب 500 جنيه في دار السلام

أقدم شقيقان على قتل صديقهما بسبب خلافات على 500 جنيه بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مهشم الرأس.

وبعمل التحريات تبين على نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقان بسبب خلاف على 500 جنية اقترضها المتوفى من أحد المتهمين وتأخر فى تسديدها، وأضافت التحريات ان مشدة كلامية نشبت بين المتهمان والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على اثرها بتهشيم رأسة بشومة مما تسبب فى وفاته.

وبأعداد الأكمنة اللازمة القى القبض على المتهمين، وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.