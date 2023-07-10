قبل مباراة القمة.. إيقاف القيد في الزمالك بسبب أزمة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة

الإثنين 10/يوليو/2023 - 09:27 م

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بإيقاف قيد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب مستحقات سبورتج لشبونة البرتغالي في صفقة عودة شيكابالا للفارس الأبيض.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، عن وصول خطاب رسمي لهم من الاتحاد الدولي بإيقاف القيد للزمالك بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة بخصوص صفقة شيكابالا.

والجدير بالذكر أن الزمالك تعرض، لإيقاف القيد في فترتين في موسم 2021/2022، بسبب أزمة عقد المهجم الشاب حسام أشرف، قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي.