القابضة للمياه: فتح باب التسجيل لجائزة التميز الداخلي في مجال خدمة العملاء والخط الساخن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجائزة مصر للتميز الحكومي عن فتح باب التسجيل على الموقع الالكترونى لجائزة التميز الداخلى، لسفراء التميز فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن، وذلك بدء من السبت ١ يوليو وحتى ٣١ يوليو ٢٠٢٣، وذلك فى إطار استكمال منظومة التميز الداخلية التى أطلقتها الشركة القابضة.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومى، عقدت فعاليات تدريب سفراء تميز الجوائز الداخلية على مدار 10 أيام، عبر 5 ورش عمل موزعة على 3 محطات تدريبية على مستوى الجمهورية وهي القاهرة، الإسكندرية وأسيوط، لنشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء القدرات وتأهيل سفراء التميز لفهم متطلبات ومعايير تقييم الجائزة ومعايير الجودة العالمية لتقديم الخدمات، حيث بلغ عدد المتدربين 196 متدربا من مديري مراكز ومديرى عموم خدمة العملاء والخط الساخن.