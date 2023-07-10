مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مواعيد امتحانات الدور الثاني 2022/2023 لصفوف النقل لجميع المراحل الدراسية، الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي “وما يعادله”، والنقل الإعدادي العام والرياضي “وما يعادله”، والنقل الإعدادي المهني، بدءًا من يوم السبت الموافق 15 يوليو وتنتهي يوم السبت 22 يوليو.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات النقل الثانوي العام “وما يعادله” والنقل الثانوي الفني “وما يعادله” يوم السبت الموافق 15 يوليو على أن تنتهي يوم الإثنين الموافق 31 يوليو.

وتبدأ امتحانات الإعدادية العامة والإعدادية المهنية يوم الإثنين الموافق 24 يوليو وتنتهي يوم الإثنين 31 يوليو.

وتنعقد امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 17 و18 يوليو.

ويتم امتحان المجالات العملية “العملي” للإعدادية المهنية من يوم الأحد 16 يوليو إلى يوم الثلاثاء 18 يوليو.

ويتم امتحان المجالات العملية “العملي” للإعدادية الصم وضعف السمع من يوم الأحد 16 يوليو إلى يوم الثلاثاء 18 يوليو.