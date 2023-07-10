 تمهيدًا لرحيل إمام عاشور.. ميتلاند يعلن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط إيفر فوسوم

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي اليوم الإثنين تعاقده مع بديل، إمام عاشور في مركز وسط الملعب، بعد اقتراب الأخير الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر النادي الدنماركي، خلال البيان الذي أصدره اليوم عبر موقعه الرسمي تعاقده مع النرويجي إيفر فوسوم لمدة ثلاثة أعوام في صفقة انتقال حر، قادما من صفوف ألبورج.

وأضاف ميتيلاند في بيانه أنه يريد المنافسة في الفريق لذلك تم التعاقد مع فوسوم، الذي يتمتع بخبرات واسعة من الدوري الألماني والدنمارك، حيث سجل العديد من الأهداف بجانب صناعته العديد من التمريرات الحاسمة وهو ما يتوافق مع طريقة لعب الفريق.

جدير بالذكر أن تقارير دنماركية أشارت إلى أن علاقة إمام عاشور بنادي ميتيلاند انتهت بالفعل، وأن اللاعب أصبح لاعبا في صفوف النادي الأهلي.