إنقاذ 7 أشخاص من الغرق والبحث عن مفقودين اثنين على شواطئ بورسعيد

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إنقاذ 7 أشخاص من الغرق، بينما تواصل الأجهزة المعنية أعمال البحث عن شخصين ادعا زملائهما غرقهما على شاطئ بورسعيد، وذلك في ظل ارتفاع أمواج البحر وتواجد تيارات مائية شديدة.

وأشار إيهاب شطا، مدير شاطئ بورسعيد، إنه لديهم تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بعدم نزول المواطنين إلى البحر اليوم نظرا لارتفاع الأمواج والتيارات المائية الشديدة، وأنه كان يتواجد أشخاص من المنزلة دفعتهم الأمواج إلى عمق البحر فتوجه المنقذين إليهم وتمكنوا من إخراج 5 بينهم فتاة، وبعد خروجهم بنصف ساعة أخبروا المتقذين بوجود اثنين منهم مازالوا داخل البحر لم يشاهدهم المنقذين، وأنه جاري تكثيف الجهود للبحث عن الشخصين، وجرى رفع الرايات السوداء على أبراج المراقبة بطول الشاطئ، وتوجه الشباب الخمس إلى قسم الشرطة العرب لتحرير محضر بالواقعة، مؤكدا على عدم وجود تأكيدات بشأن غرق الشخصين من عدمه.

كما استقبل مستشفى الزهور المركزي الطفل: أحمد ماهر خضر 11 عامًا، مصاب بادعاء غرق خلف قرية الفيروز، واستقبل مستشفى الحياة بورفؤاد الفتاة: أميرة الحسيني عبدة 35 عامًا، مصابة بضيق تنفس بادعاء غرق بشاطئ بورفؤاد، وجاري التعامل مع الحالة.

وشهدت شواطئ محافظة بورسعيد، ارتفاع في أمواج البحر وتيارات مائية شديدة، مما دفع المنقذون على شاطئ بورسعيد لرفع الرايات السوداء على أبراج المراقبة وتحذير المواطنين من النزول إلى أعماق البحر والبقاء على مقربة من الشاطئ خشية من تعرض حياتهم الخطر، نتيجة ارتفاع في أمواج البحر والتيارات المائية الشديدة.