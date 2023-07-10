فرج عامر: سموحة يعلن تجديد الثقة في أحمد سامي وجهازه الموسم الجديد

قال محمد فرج عامر ،رئيس نادي سموحة، بشأن موقف أحمد سامي ،المدير الفني الحالي لفريق الكرة من الإستمرار أو التعاقد مع مديراً فنياً جديداً خلال الموسم المقبل:«لا داعي للبلبلة سموحة لم يتعاقد او ينوي التعاقد مع أي مدير فني جديد اطلاقاً ،الكابتن احمد سامي مديرا ًفنيا ًلسموحة».

وأكد رئيس نادي سموحة السكندري ،على أن هناك حالة استقرار بشأن موقف أحمد سامي ، واستمراره لموسم جديد.

وأشار رئيس نادي سموحة السكندري إلى وجود تعاون من جانب الإدارة والجهاز ،على حد تعبيره «سعداء جداً بالتعامل معه و هو ابن من ابنائي لامانته و رجولته و لقدراته الفنية و اسلوبه الراقي في التعامل مع الجميع ، احمد سامي في فترة بسيطة جداً طلع اكتر من ١٠ لاعبين دوليين لمنتخب مصر».

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .