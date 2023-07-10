جامعة سوهاج تفتتح مبنى المخازن المركزية بتكلفة 7 ملايين جنيه

تواصل جامعة سوهاج سلسلة الافتتاحات الإنشائية التى بدأتها هذا الأسبوع تزامناََ مع الاحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وتنفيذاََ لخطتها فى استكمال المرافق التعليمية والبحثية والخدمية.

حيث افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، صباح اليوم، مبني المخازن المركزية بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، ونخبة من مديري الإدارات وأعضاء الإدارة الهندسية، وممثلي الهيئة العربية للتصنيع المنفذة للمشروع.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، على أهمية مواصلة العمل بالمشروعات الإنشائية التى تنفذها الجامعة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمجتمع الخارجي، موضحًا أن تلك المشروعات تعد جزءََا من استثمارات الجامعة، والتى لابد من استغلالها بالشكل الأمثل، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة التى تخصصها لتنفيذ المنشآت الجديدة.

ومن جانبه قال المحاسب أشرف القاضي، أن رئيس الجامعة قام اليوم بافتتاح مبني المخازن المركزية بمقر الجامعة الجديد، والذى يقع على مساحة ١٣٠٠ متر مسطح، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٧ مليون جنيه.

وأضاف المهندس حسين محمدين، أن المخزن المركزي يتكون من ١٤ مخزن فرعي و٢ مكتب إداري، و٤ غرف خدمية، مشيرًا إلى أن المبني مزود بأنظمة الحماية والأمان طبقًا لمواصفات الجودة.