ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

13 سبتمبر.. تأجيل محاكمة موظف بإحدى شركات المحمول لتقرير لجنة الخبراء

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة الجيزة، محاكمة موظف بإحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة، اختلس 3 ملايين جنيه من الشركة، لجلسة 13 سبتمبر لتقرير من لجنة الخبراء.
كانت قد نظرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة موظف بإحدى شركات خدمات المحمول، لاتهامه بالاستيلاء على بضائع مملوكة لجهة عمله بقيمة 3 ملايين و255 ألف جنيه بدون وجه حق.

وصدر  القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع، وأحمد بهاء الدين سليم، وأمانة سر سعيد برغش.

تفاصيل القضية
وكشفت التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 16725 لسنة 2022 جنايات مركز كرداسة، أن المتهم "محمد. أ"، 37 عاما مسئول أول مراقبة المخزون والمبيعات، في غضون المدة من 15 يناير عام 2020 حتى 18 نوفمبر عام 2021 استغل وظيفته وأجرى تحويلات لبضائع الشركة على قاعدة بياناتها من قسم المبيعات إلى قسم النقل، ونقلها لفروع أخرى بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر المنوط به استخدامهما في متابعة نقل البضائع بين الفروع، وتسلم بنفسه البضائع من فرعي الشركة بالقرية الذكية بزعم نقلها وتسليمها لفروع أخرى، إلا أنه استولى عليها لنفسه بغير حق وبنية تملكها.

١٣ سبتمبر محاكمة موظف لتقرير لجنة الخبراء 3 مليون جنيه الاستيلاء على بضائع الهواتف المحمولة سليمة شبكات الهواتف المحمولة