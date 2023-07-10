جابر الصيرفي: مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يعظم دور العمل الأهلي في البلاد

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى هو قانون أصيل لصالح المواطنين ويساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع، لافتا إلى إنه يأتى فى إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعى، وتعظيم دور العمل الأهلي فى البلاد.

ووصف “الصيرفي” فى تصريحات صحفية له اليوم، مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، بانه يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، كما يوفر الإطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلى.

وشدد على أهمية العمل الأهلى، لاسيما وأن فكرة التكافل، سمة حقيقية وأساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية، وتوسيع ملاءته وخدماته.

وتابع: أن التكافل والعمل الأهلي، هما ذراع أساسي بالدولة والمجتمع للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

واختتم عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بضرورة العمل على اقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي، مشيرا إلى أهمية أن يتم ذلك وفقا لنصوص قانونية، تدفع نحو تيسير وتعزيز عمله وتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها التحالف.

