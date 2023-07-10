ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز جلسة محاكمة المتهم بدهس حفيد المطربة شريفه فاضل لـ29 يوليو للنطق بالحكم

المجني عليه
المجني عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة جنح شمال الجيزة حجز جلسة محاكمة المتهم بدهس حفيد المطربة شريفة فاضل لـ٢٩ يوليو للنطق بالحكم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بإصابة شاب دهسته سيارة ملاكى، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة  الشاب معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل، ويبلغ من العمر 20 عاما، مصابا بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وإصابات أخري.

بعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف الشاب لانتظار سيارة دهسته سيارة ملاكي، ولاذ سائقها بالفرار هاربا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الفنانة شريفة فاضل جنح شمال الجيزة جلسة محاكمة شريفة فاضل دهسته سيارة قسم شرطة العجوزة كسر في الجمجمة محكمة جنح شمال الجيزة