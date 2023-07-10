حجز جلسة محاكمة المتهم بدهس حفيد المطربة شريفه فاضل لـ29 يوليو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح شمال الجيزة حجز جلسة محاكمة المتهم بدهس حفيد المطربة شريفة فاضل لـ٢٩ يوليو للنطق بالحكم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بإصابة شاب دهسته سيارة ملاكى، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة الشاب معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل، ويبلغ من العمر 20 عاما، مصابا بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وإصابات أخري.

بعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف الشاب لانتظار سيارة دهسته سيارة ملاكي، ولاذ سائقها بالفرار هاربا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.