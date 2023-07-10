بالفيديو.. استشاري نفسي: كثير من الاضطرابات النفسية مرتبطة بساعات النوم

قال الدكتور أحمد أمجد جبر، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن مشاكل النوم من المشكلات التي زادت الفترة الأخيرة، حيث أنه من المعروف أن النوم من الأمور الهامة جدًا بالنسبة للصحة النفسية والجسدية، مشيرًا إلى أن هناك أبحاث كثيرة تمت خلال الفترة الأخيرة تؤكد أن كثير من الاضطرابات النفسية منها الزهايمر ومشكلات الذاكرة مرتبطة بساعات النوم.

وأضاف "جبر" في مداخلة هاتفية لفضائية "تن" اليوم الاثنين، أنه كلما حصل الإنسان على ساعات نوم كافية، كلما كانت صحته البدينة والعقلية أفضل، موضحًا أن عدد الساعات الكافية للنوم تختلف من شخص لآخر، حيث أن بعض الأشخاص يكون متوسط عدد ساعات النوم لهم من 7 إلى 9 ساعات، وآخرين يكون عدد ساعات النوم أقل من 6 ساعات يكون كافي وآخرين يزيد عدد ساعات النوم لهم 9 ساعات.

وتابع، أن كل مرحلة من مراحل النوم يكون لها وظائف خاصة بالنسبة لهرمونات الجسم، لأن الجسم أثناء النوم يقوم بصيانة وتوازن الهرمونات والتخلص من السموم ويساعد الجسم على حالة التشافي والتعافي والتحكم في العمليات البيولوجية للجسم مثل أمراض ضغط الدم والسكر.

وأردف، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر: "ننصح الناس متنامش وسط اليوم حتى لا يدخل في أرق خلال فترة الليل"، منوها بأن 50% ممن يعانوا من اكتئاب لا ينامون بشكل منتظم.