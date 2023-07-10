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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف خدمة الوطن والمواطن

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أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال النائب عماد خليل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، إن السنوات الماضية شهدت تساؤلات عن دور المجتمع المدني وجهود خدمة المواطنين في هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون يأتي بمثابة رد  مباشر على ذلك،  حيث يعمل على نشر و تعميق ثقافة التطوع.

وقال النائب عماد خليل، التعديلات تساهم في تحقيق هدف التشبيك والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف العمل التنموي، وتخفيف وطأة الظروف الصعبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف خدمة الوطن والمواطن.
وأَضاف النائب عماد خليل، مشروع القانون من أهم القوانين وليس مجرد رفاهية، موضحا أن  تنسيق الجهود بين المنظمات أصبح ضرورة ملحة لزيادة عدد المستفيدين من نشاطها.

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