الرئيس الأمريكي: علاقاتنا مع المملكة المتحدة متينة

الإثنين 10/يوليو/2023 - 02:56 م

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، متانة العلاقات مع المملكة المتحدة البريطانية، معربا في الوقت نفسه عن سعادته الغامرة بالمحادثات التي تجرى مؤخرا بين البلدين.

وقال بايدن ـ خلال لقاء خاص مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مقر الحكومة البريطانية في لندن، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية ـ "نحن حلفاء وشركاء مع المملكة المتحدة ونتشارك معها في كثير من الأمور في إطار علاقاتنا المتينة".

من جانبه، أعرب سوناك - وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - عن سعادته لمواصلة الحديث مع الرئيس الأمريكي بعد سلسلة من الاجتماعات هذا العام، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يناقش مع بايدن سبل تعزيز التعاون والأمن الاقتصادي المشترك لصالح الشعبين.

يشار إلى أن بايدن، يقوم حاليا بزيارة إلى بريطانيا في مستهل جولة قصيرة تشمل ثلاث دول، يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز، في قلعة وندسور، قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.

ومن المقرر أن يغادر بايدن بريطانيا إلى ليتوانيا، حيث سينضم لبقية قادة دول حلف شمال الأطلسي في قمة الحلف، ويتوجه بعد ذلك إلى هلسنكي للقاء زعماء دول شمال أوروبا.