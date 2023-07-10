عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يطالب واشنطن بآلية عمل للضغط على إسرائيل

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، في تصريحات صحفية، في مدينة رام الله، إن الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية، وعدم الضغط عليها لإنجاز اتفاق سلام شامل وعادل في المنطقة.

وأكد أبو يوسف أنه يجب على واشنطن إيجاد آلية عمل وضغط فعلي على إسرائيل لتحقيق حل الدولتين بدل الاكتفاء بمجرد إطلاق تصريحات إعلامية، ، لأن استمرار غياب ذلك هو ما يجر المنطقة إلى مربع الفوضى وعدم الاستقرار.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قال في تصريحات صحفية لسي إن إن، إنه لا يزال يؤمن بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.