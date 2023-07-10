نائبة التنسيقية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجربة فريدة وفكرة طال انتظارها

أعلنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فكرة طال انتظار تنفيذها وتجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر، وأتشرف أن أكون أحد أبناء لجنة التضامن الاجتماعي التي ناقشت هذا القانون داخلها ليخرج للجلسة العامة للبرلمان الآن.

وطالبت النائبة هيام الطباخ، بتوحيد الصف والعمل بالكيف والكم المدروسين، والتركيز على الفكر الاستثماري للعمل الأهلي.

وقالت خلال الجلسة العامة “الأسئلة كثيرة هل علي يد التحالف سنجد مشروعات تنموية؟”

وأَضافت “هل علي يد التحالف سنجد لأول مرة حصر حقيقي للأسر الأكثر احتياجا، وهل علي يد التحالف سنجد توعية مجتمعية بشكل مختلف ومتنوع”.