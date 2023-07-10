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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأقصر تطرح عملية استغلال عبارتين لمدة ثلاث سنوات.. 26 يوليو

العبارة الأقصر 2
العبارة الأقصر 2
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أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن طرح عملية استغلال العبارتين الأقصر1 و الأقصر 2 لمدة ثلاث سنوات، على أن تعقد جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 26 من يوليو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر.

وأوضح عز الدين عبدالله مدير إدارة العقود والمشتريات، أنه وفقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية أن كراسة الشروط والمواصفات تسحب من إدارة العقود والمشتريات نظير مبلغ 699 جنيهاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأشار عبدالله، إلى أن قيمة تأمين دخول المزاد 500000 جنيهاً يزاد لـ 10% من إجمالي قيمة الاستغلال الكلى عند الترسية وتدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو، وعلى راغبي الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد للجلسة ومعه كامل المستندات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات.

الأقصر قصر ثقافة الأقصر إدارة العقود والمشتريات تأمين دخول المزاد طرح عملية استغلال عبارتين