نائب التنسيقية: يطالب مؤسسات العمل الأهلى وأجهزة الدولة بالتعاون لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أهم المشروعات التى يناقشها مجلس النواب.

ووجه "مقلد" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد الشكر للنائب طارق رضوان مقدم القانون وللجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع القانون عن الجهد المبذول فى خرج هذا المشروع.



وأوضح "مقلد" أن القانون ليس رفاهية مطالبا بتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلى وزيادة اعداد المستيفيدين بالإضافة إلى تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية معلنا موافقتة على مشروع القانون.