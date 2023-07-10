مساعد وزير الصحة للطب الوقائى يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بقنا .. صور

بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، أجرى الدكتور عمرو قنديل ، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي ، جولة تفقدية بالمستشفيات المختلفة بمحافظة قنا ،يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي ، والدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية ومدير الطب العلاجي. حيث تفقدوا المستشفيات المختلفة بالمحافظة سواء العامة ، المركزية ، النوعية ، التأمين الصحي وكذا المستشفيات الخاصة بالمحافظة

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس ، أن الهدف من الجولة الوقوف علي سير العمل بتلك المنافذ وإلتزام تلك المستشفيات بتعليمات الوزارة في تطبيق أوجة الرعاية الصحية اللازمة للمترددين عليها من المواطنين

وإستمرت جولة الفريق الوزاري في تفقد عدد من الوحدات الصحية بمراكز المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات الوقائية بها من التطعيمات واللقاحات الدورية وخدمات تنظيم الأسرة المختلفة بها ، وكذلك متابعة سير العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة 100 يوم صحة ، الكشف عن سرطان الثدي ، الأنيميا والتقذم ، الأمراض المزمنة ، الأم والجنين

وإطمئن الفريق علي سير العمل بتلك المبادرات وحصول المواطنين علي الخدمات المجانية المقدمة لهم من خلال تلك المبادرات.

وعقب المرور علي منافذ الخدمة إجتمع الفريق الوزاري بكافة القيادات والعاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية والإدارات الفنية لمناقشة نتائج المرور علي منافذ الخدمة الطبية ، وذلك بهدف الوقوف علي التحديات المختلفة ووضع خطط الإصلاح وتقديم الدعم اللازم لتلك الإدارات بما يتوائم وجودة الخدمة الطبية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين من أبناء المحافظة

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