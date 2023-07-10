تفاصيل معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

تشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام في معرض الاسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشر بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح البيع، وينطلق المعرض من 12 إلى 26 يوليو 2023 بمكتبة الإسكندرية.

ومن أحدث المطبوعات التي ستعرضها مكتبة الاسكندرية في المعرض:

كتاب "عسكريون وأطباء في مصر الصاوية" تأليف دكتور حسين عبد البصير، و تصدير د. مصطفى الفقي، ويتناول الكتاب مفهوم السيرة الذاتية في مصر القديمة بشكل جديد ومختلف.

كتاب "مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية"

والذي صدر حديثا بواسطة مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة في مجلدين ويتضمن الأعمال الكاملة لرائد دراسات الآثار الإسلامية د. حسن عبد الوهاب وتصدير د. مصطفي الفقي تحرير د. محمد الجمل 2022. حيث يعد الدكتور حسن عبد الوهاب من أوائل العلماء المصريين الذين اهتموا بتخصيص دراسة مستقلة باللغة العربية لدراسة تاريخ المساجد الأثرية في مصر (القاهرة 1946)، والذي يعد مرجعًا فريدًا في دراسة مساجد مصر وآثارها الإسلامية، بعد أن كانت حكرًا على الأجانب.

سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب"

الإشراف العام للدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

وهي سلسلة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في كل فروع المعرفة الإنسانية، على نحو مبسط وسهل وجذاب، لجميع الشباب في مصر والعالم العربي، وذلك اضطلاعا من مكتبة الإسكندرية العالمية بدورها المعرفي والتنويري، من خلال نشر رسالة مصر الخالدة عبر الزمان والمكان.

وجديرٌ بالذكر أن المكتبة تُفرد مساحة كبيرة لعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة "ذاكرة مصر" التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وأيضا مجلة "ذاكرة العرب"، والتي تضم موضوعات مميزة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع. وسلسلة "مراصد" المتخصصة في علم الاجتماع الديني، و"أوراق" التي تتخصص في الدراسات المستقبلية. فضلاً عن حولية "أبجديات" التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة "كراسات قبطية" المهتمة بالتراث القبطي.