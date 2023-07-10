بيت الروبي يحتل المركز الأول بإيرادات أفلام السينما أمس

حققت الأفلام المعروضة في موسم عيد الأضحى بالسينمات، إيرادات متنوعة أمس، الأحد الموافق 9 يوليو، كما شهدت منافسة قوية بين تلك الأفلام، ومن بينها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبدالعزيز، والبعبع لـ أمير كرارة الذى احتل المركز الأول بينما مستر اكس الاخير .

وبلغت إيرادات فيلم بيت الروبي: 3،215،618 جنيه، أما فيلم تاج:1،502،582 جنيه بينما حقق فيلم البعبع: 1،357،648 جنيه اما فيلم مستر إكس فحصد 844،485 جنيه.

تجدر الإشارة إلى ان "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و"من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.